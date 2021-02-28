В жутком ДТП скончались два сотрудника МВД Дагестана

Фото с места ЧП: очевидец

В Буйнакском районе Дагестана произошла авария с участием полицейского УАЗ. Двое полицейских скончались на месте, передает источник "КП".

Фото с места ЧП

ДТП случилось в семь утра на 33 километре автодороги "Махачкала- Верхний Гуниб". Водовод ГАЗ-53 выехал на встречную полосу, где и столкнулся с полицейской "буханкой". В результате аварии умерли два сотрудника районного отдела МВД, сержант и старший лейтенант полиции. Еще один полицейский выжил и сейчас находится в городской больнице.

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - прокомментировали инцидент в МВД Дагестана.

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