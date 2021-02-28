Драка на дзюдо в Дагестане: что произошло после скандального полуфинала

Фото с места ЧП

В Дагестане во время юниорского первенства СКФО по дзюдо случилась массовая драка. В конфликт ввязались хозяева турнира и гости из Северной Осетии. Что произошло после драки на дзюдо в Дагестане - в материале "КП".

Инцидент случился во время поединка Абдулкадира Абдулкадирова из Дагестана и Сармата Голоева из Северной Осетии. Парни боролись за место в финале больше 10 минут, и когда аутсайдер выиграл титулованного соперника из Осетии — вся дагестанская команда стала это эмоционально праздновать. Проигравшая сторона сделала противнику резкое замечание, те ответили тем же. К конфликту подключился сам проигравший спортсмен. Потом, после легкой искры, команды схлестнулись. Участников около 50.

Толпу из одинаково одетых людей успокоили только охранники, полицейские и спортсмены из других команд. Пострадавших в драке нет. Главных зачинщиков доставили в отдел полиции. Министерство по спорту и физической культуре Дагестана организовало собственную проверку инцидента.

- Министерство по физической культуре и спорту РД чутко реагирует на подобные ситуации, и данный инцидент, безусловно, без внимания не останется — мы разберем, почему так произошло. Виновные понесут наказание, - сообщали в ведомстве.

По решению комиссии второй день соревнований отменен. В МВД Дагестана уточнили, что после окончания ведомственной проверки будет принято процессуальное решение.

До инцидента велись разговоры о проведении в Дагестане взрослого первенства России по дзюдо. Но после драки шансы республики уменьшились

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