Суд Ставрополя оправдал работников бара по делу о поджоге клиентки

Кадры выступления

Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор по делу об огненном шоу в городском баре. Оба обвиняемых избежали наказания, передает информированный источник "КП".

- Администратора Анастасию Веригину и бармена Тиграна Хачатряна обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Первая полностью оправдана. Суд не нашел в ее действиях состава преступления. Второй освобожден от ответственности за истечением срока давности. Если бы не это, его бы осудили на два года, - сообщал собеседник издания.

27 декабря 2018 года в караоке-баре "SKY BAR" показывали новогоднее фаер-шоу "Горящий Бар". В ходе выступления произошло возгорание одежды и волос 20-летней посетительницы. Согласно материалам дела, 20% тела девушки было в ожогах. Эксперты квалифицировали вред здоровью как среднетяжелый. Если бы не своевременное вмешательство медиков, потерпевшая могла умереть.

Прокурор запрашивала для подсудимых реальный срок. Источник "КП" отмечает, что государственный обвинитель будет обжаловать решение суда.

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