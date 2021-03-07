Дагестанка инсценировала нападение на себя из-за нехватки внимания мужа

Фото с допроса: МВД Дагестана

В Махачкале за пару часов раскрыли преступление. В отдел полиции обратился местный житель, заявив, что его супругу ограбили, передает пресс-служба МВД Дагестана.

Вечером в его дом якобы проник неизвестный мужчина в маске. Согласно первым показаниям, преступнику ничего не надо было, кроме какого-нибудь имущества. Чтобы хозяйка квартиры не мешала, он ее связал, а потом ушел грабить.

Как только глава семьи вернулся домой, он освободил супругу и вызвал полицию. В ходе описи украденного выяснилось, что злоумышленники забрали только телефон девушки за 45 тысяч рублей - все остальное было на месте. Сотрудники произвели необходимые следственные действия и забрали пару в отдел, где и выяснилась правда.

- В ходе беседы потерпевшая стала путаться в показаниях, и полицейские усомнились в правдивости ее слов. Вскоре было установлено, что девушка сама инсценировала ограбление, чтобы привлечь внимание мужа. Для правдоподобности, она разбросала вещи по квартире, спрятала гаджет под диван, руки связала веревкой, после чего сообщила пришедшему мужу, что стала жертвой грабителя, - сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Супруга раскаялась в содеянном. Семью отпустили домой. По факту собран материал для принятия процессуального решения.

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