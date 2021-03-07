Причина смерти Хеды Саратовой: в Чечне скончалась известная правозащитница

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

В Чечне 7 марта 2021 года скончалась известная правозащитница, член Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова. Об этом сегодня, в воскресенье сообщил министр информации и печати региона Ахмед Дудаев.

Он напомним, что Саратова участвовала в самых резонансных делах, отстаивала права притесняемых по всему миру и «всегда была верна своей работе». -Ее кончина - огромная потеря для нашей Республики. Выражаю соболезнования родным и близким! Дала геч дойла цунна! – написал Дудаев.

Причина смерти Хеды Саратовой названа продолжительная болезнь. По словам ее подруги, правоозащитница боролась с коронавирусной инфекцией.

- Совсем недавно мы говорили, что возможно, идешь на поправку. И сейчас мне сообщили, что тебя не стало. Часа три назад написала в Инстаграм на страницу Минздрава с просьбой, чтобы тебя срочно забрали в реанимацию. Родные боялись, да и ты говорят отказывалась от скорой, и потому друзья попросили кричать «SOS». А полтора часа назад тебя не стало, - написала в соцсети подруга умершей Залина Лакаева.

- Когда была дома, мы не смогли встретиться из-за твоей болезни, поговорили тогда по телефону. Каждый раз, когда мы обсуждали чью-то проблему, ты плакала, ты пропускала все через себя. Хеда, почти час я проплакала и слезы мои искренние. Мы знакомы были с 2006 года. Мне есть что вспомнить. Последние три дня о тебе вспоминала, все думала, позвоню. Но, как всегда, разница во времени, учеба, да все как-то отвлекало. Увидев твое фото, где ты поздравляла (общую знакомую) с днем рождения в конце февраля, я успокоилась, думала, самое страшное позади, и ты пошла на поправку. Мы ошиблись. Ты сгорала. Ковид не отпустил, - рассказала она.

Хеда Саратова родилась 2 ноября 1965 года в Шатойском районе Чечено-Ингушской АССР. Училась в Чечено-Ингушскиом государственном университете им. Л. Н. Толстого, филологический факультет по специальности филолог, преподаватель русского языка и литературы.

В 1992—1995 гг. работала корреспондентом Шатойской газеты «Ленин-Хо». А с 1995 года являлась независимым журналистом. Помимо прочего, Хеда Саратова оказывала помощь российским и зарубежным журналистам в освещении событий в Чеченской Республике в период с 1995—2002 годы.

Последние годы своей жизни была членом Экспертного совета Уполномоченного по правам человека в РФ.