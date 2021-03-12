«Не видели такого ужаса!»: на Кавказе живодеры отрубили лапы бездомным щенкам

Щенят готовят к сложной операции

В дагестанском Кизляре местные нашли на улице маленьких щенков с отрубленными лапами. Версию с капканом — на Кавказе их часто ставят для поимки волков, разоряющих хозяйство, уже исключили.

Покалеченных беспризорников нашли случайно

Это не несчастный случай, рассказывают очевидцы зрелища «КП-Северный Кавказ», постарался живодер. Осторожно, показываем шокирующие кадры:

Собак забрали волонтеры из хосписа для животных-инвалидов. Их временно поселили в кошачий домик. Сердце разрывается от кадров, на которых спокойные и писка не издавшие от дикой боли малыши прижимаются друг к дружке, чтобы согреться. Как сказала общественница, глядя на них: «Мы ничего не знаем о настоящей боли».

Сегодня собаки в клинике

- Состояние щенят стабильное, они отправились на ампутацию — будет по плечо. Другого варианта нет и быть не может. Мы знаем, что важно сделать все для сохранения лап, но в данном случае это невозможно. Щенята привыкнут жить на трех, у нас очень много «трехлапиков», и они ничем не отстают от здоровых собак. Они вырастут в хосписе и останутся у нас жить, - делится волонтер.

Совсем недавно аналогичный случай произошел на Ставрополье, где щенку неизвестные отрезали уши и все пальцы на лапах. К сожалению, случаи живодерства на Кавказе с каждым годом учащаются.

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