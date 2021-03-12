В Дагестане мужчину продали в трудовое «рабство» за 25 тысяч рублей

Александра «добрые люди» продали за 25 тысяч рублей новому хозяину. И теперь мужчина поставили перед фактом, что он не сможет оттуда уехать, пока не отработает эти деньги Фото: Анатолий ЖДАНОВ

История Александра началась на вокзале в Москве, когда обездоленный и еле сводящий концы с концами, мужчина пытался найти любой заработок. Там, к нему подошли неизвестные «работодатели» и предложили найти выход из сложной ситуации. Александра позвали работать в Дагестан.

Мужчина с радостью согласился. Его посадили в автобус и привезли в село Каякент. Там он должен был за плату трудиться на парниках. Александр надеялся, что получит за труд деньги, на которые сможет существовать.

Но «работодатель» развеял ее планы, рассказав, что «он уже должен отрабатывать заплаченные за него деньги».

А если конкретнее, то Александра «добрые люди» продали за 25 тысяч рублей новому хозяину. И теперь мужчина поставили перед фактом, что он не сможет оттуда уехать, пока не отработает эти деньги.

К счастью, кто-то из местных жителей посоветовал ему звонить в волонтерско-освободительное движение «Альтернативу». Их куратор по Северному Кавказу по имени Закир выехал на место, и вместе с участковым нашли Александра.

Испуганный, но, счастливый, что теперь он не один вместе со своей проблемой, Александр поведал, как оказался в этом дагестанском селе. Что касается владельца парников, то он даже не отрицал, что заплатил за Александра эти 25 тысяч рублей.

- Якобы — это «дорожные расходы». Однако злоумышленник так и не сказал с кем именно договаривался о доставке Саши, - рассказал волонтер освободительного движения «Альтернатива».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про то, как безработной и голодающей жительнице Москвы обещали хорошую зарплату, трехразовое питание и теплую ночлежку. Отчаявшаяся Ольга, недолго думая, отправилась с работодателями в Дагестан.

«Заботливых хозяев» не смущало отсутствие у женщины паспорта и других документов. Несколько мужчин успешно провезли Ольгу через все посты и ночью бросили ее на новой работе.

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