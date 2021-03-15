«Волосы, ногти, кровь»: как учитель истории подрабатывала предсказаниями

Главный специалист центра исламской медицины Адам Эльжуркаев напомнил женщинам, что «колдовство» является крайне тяжким грехом в исламе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чечне продолжается «охота на ведьм». На днях в республике поймали двух шарлатанок. Их оккультную деятельность записали на скрытую камеру. На кадрах они выполняют странные обряды, а одна и вовсе обговаривает с клиенткой оплату «колдовских» услуг.

Чеченка делала привороты и отвороты, используя волосы, ногти и кровь. Любопытно, что в числе задержанных мошенниц и учительница обществознания и истории, которая подрабатывала предсказаниями. По традиции их разоблачили и отчитали перед камерой республиканского телевидения.

Главныи специалист центра исламскои медицины Адам Эльжуркаев напомнил женщинам, что «колдовство» является краи не тяжким грехом в исламе. И пока одна из гадалок крикливо оправдывалась, запивая чай, другая, та, что параллельно с колдовством учит детей истории и обществознанию, говорила, что «ничего не помнит».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Чечне публично отчитали за колдовство местную жительницу Билкиз Гайсумову. Учил «уму –разуму» шарлатанку и ее доверчивых клиенток, помощник директора центра Исламской медицины Али Юнусов.

Он напомнил, что оккультизм является в исламе тяжким грехом и призвал жителей республики не обращаться к лжецелителям.

На кадрах видно, как женщины, склонив головы, признают свою вину и обещают больше не обращаться за помощью к «потусторонним силам».

Богослов Али Юнусов также назвал гадалку и ее клиенток «шайтанами в обличии людей», которые вместо того, чтобы просить решения проблем у Всевышнего, обращаются к шарлатанам.

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