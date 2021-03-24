В Дагестане лавина минимум на сутки заблокировала жителей еще двух районов

В горном районе Дагестана продолжают сходить лавины Фото: пресс-служба минтраса РД

В Дагестане по-прежнему сохраняется высокая лавиноопасность. Ежедневно в горных районах республики из-за таяния снегов сходят тонны снега, отрезая от внешнего мира тысячи жителей селений.

Пятая по счету за последнее время лавина сошла сегодня в Цунтинском районе Дагестана, перекрыв дорогу к двум районам: Цутинскому и Бежтинскому. К счастью, обошлось без жертв. Нет также и пострадавших, но жители не смогут выехать за пределы своего места проживания минимум сутки.

- В Цунтинском районе на республиканской автодороге "Агвали - Шаури - Кидеро" сошла лавина. Прервано транспортное сообщение с Цунтинским районом и Бежтинским участком, - рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

В минтрансе уточнили, что снегом завалено около 50 метров автодороги. Сейчас дорожники уже приступили к расчистке дорожного полотна. На месте ЧП работают два бульдозера, но объем работ слишком большой и, по предварительным данным, расчистить дорогу удастся только к середине дня четверга, 25 марта.

- Ориентировочное время открытие автомобильного проезда - 13:00 четверга, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сутками ранее сошедшая многотонная лавина буквально сметала на своем пути транспортные средства в дагестанском Цахуре. Под завалами снега оказались три автомобиля. Обошлось без пострадавших. Без возможности выехать за пределы района остались жители девяти населенных пунктов. Также от внешнего мира отрезаны служащие двух пограничных застав. На расчистку этого участка дороги власти отвели двое суток. Стоит отметить, что это был повторный сход лавины. Буквально за сутки до происшествия участок дороги был расчищен дорожными службами.

Власти Дагестана просят гостей и жителей горных районов республики быть предельно осторожными, следить за сообщениями экстренных служб и не посещать лавиноопасные районы без особой надобности.

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