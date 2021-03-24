В дагестанской школе во время урока ОБЖ взорвалась граната

Учебная граната взорвалась на уроке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе №10 дагестанского Хасавюрта на уроке ОБЖ взорвалась граната. Взрыв запала учебной РГД-5 произошел, когда 37-летний учитель попытался ее разобрать.

Хлопок был достаточно сильный и у учителя серьезно пострадала рука, в которой он держал гранату - педагогу буквально оторвало фаланги четырех пальцев. С травмами он был доставлен в местную больницу.

- Инцидент произошел во время урока ОБЖ. У учителя в руках произошел взрыв запала учебной гранаты, - рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах. - Дети и учебный класс не пострадали, а учитель с травмами госпитализирован. В больнице ему оказывается вся необходимая помощь.

На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов, которые провели осмотр места происшествия, а также изъяли детали учебной гранаты, в частности: скобу, кольцо и корпус учебной РГД-5.

Источник «Комсомольской правды» отметил, что по факту взрыва правоохранительными органами организована проверка. В обстоятельствах инцидента разбираются следственные органы, сотрудники ФСБ. Им предстоит выяснить, как на школьном уроке оказалась учебная граната, запал которой взорвался в руках педагога.

Собственное расследование по данному факту проводит и республиканское управление образования.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в спортзале одной из школ Левашинского района был зафиксирован сильный взрыв бытового газа. В результате ЧП пятеро детей были срочно госпитализированы в ожоговый центр Республиканской клинической больницы с ожогами от 50% до 80% тела.

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