В Дагестане у рухнувшего моста река размыла временную дорогу

Специалисты приступили к экстренному монтажу моста Фото: Минтранс РД

В Шамильском районе Дагестана у селения Хебда, где 15 марта рухнул мост под тяжестью груженого КамАЗа, размыло временную дорогу. Без транспортного сообщения вновь остались жители двух сел — Кахиб и Гоор. Насыпь над переходом на возведенном временном проезде размыло из-за повышения уровня воды в реке Аварское Койсу.

- Резкий приток воды спровоцировала запруда, которая образовалась выше по течению из-за перекрытия лавиной русла реки Джурмут в Тляратинском районе. Поднятию уровня воды способствовало и 6 больших лавин, которые сошли в бассейне Аварского Койсу, - рассказали в пресс-службе Минтранса по Республике Дагестан. - Как бывает в таких случаях вместе с большой водой, поток принёс корчь, деревья и кустарник влекомый в русло лавинами.

Специалисты демонтировали трубы и приступили к монтажу первого пути среднего автодорожного автомобильного моста. На сегодня запланирована также сборка и второго пути.

- После чего будет проведено испытание и принято решение о готовности открытия проезда.

Проход для пешеходов оставался закрытым только на несколько часов и в настоящее время открыт в дневное время, - отметили в ведомстве.

Напомним, обвал моста произошел в тот момент, когда на конструкцию въехал груженый щебнем КамАЗ. Груз должен был быть доставлен в селение Гоор, где проводится ремонт дорог. В итоге пострадал 47-летний водитель грузовика, которого с травмами различной степени тяжести доставили в центральную больницу Шамильского района.

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