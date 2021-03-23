В ресторанной драке погиб чемпион мира FCF-MMA Алан Хадзиев

Фото: IF FCF-MMA

В Моздоке (Северная Осетия) погиб двукратный чемпион FCF MMA Алан Хадзиев. Минувшей ночью в ресторанной драке 31-летний тяжеловес (при росте почти 1,8 метра весил под сто килограммов) получил колото-резанные ранения и умер в реанимационном отделении. Вместе с ним в больницу забрали еще одного раненного ножом гостя заведения.

Бывший исполняющий обязанности главы администрации Моздокского района Олег Хабалов у себя в Instagram написал, что за день до трагедии общался с Аланом Хадзиевым.

- Какой парень был! Как же так? Соболезную всем родным, да и всем нам соболезную! Еще много хорошего мог сделать! — отметил Хабалов.

В следственном комитете республики «КП-Северный Кавказ» рассказали, что по факту произошедшего заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ («убийство и покушение на убийство двух и более лиц»).

- По версии следствия, в одном из ресторанов Моздока неизвестный в ходе драки причинил ножом проникающие колото-резанные ранения двум посетителям. От полученных ранений один из них – 31-летний мужчина скончался в реанимационном отделении Моздокской районной больницы, другой – 29-летний местный житель в тяжелом состоянии находится в реанимации, ему оказана необходимая медицинская помощь, и его жизни ничего не угрожает, - добавили в ведомстве.

В ММА Алан Хадзиев пришел в 25 лет, с детства занимаясь различными видами спорта, в основном — боевыми искусствами. После множества боев он сумел стать чемпионом мира FCF-MMA. Алан носил звание гранд-мастера и черный пояс.

Напомним, в первую неделю января 2021 года в массовой драке в Дагестане подросток убил бойца ММА Керима Хайрулаева.

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