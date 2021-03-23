Спасал и тренировал детей: что известно о погибшем чемпионе мира ММА Алане Хадзиеве

Фото: личный архив героя публикации

Ночью 23 марта в ресторанной драке с поножовщиной погиб 31-летний чемпион мира FCF-MMA Алан Хадзиев. Боец родился в Моздоке — небольшом городке в Северной Осетии, где сегодня живут его средний и старший братья, племянники и мать. Сам Алан последние четыре года провел в Люберцах (Московская область), где проводил тренировки по ММА для детей и подростков.

Фото: IF FCF-MMA

Прошлой весной в интервью о себе для люберецкого СМИ Алан Хадзиев признался, что супруга переезд из Моздока поддержала, а он сам получает удовольствие от своей работы и мечтает открыть собственный бойцовский клуб. В родной город, где произошла трагедия, Алан, вероятнее всего, вернулся ради встречи с близкими.

В ММА Хадзиев пришел в 2015 году в возрасте 25 лет, приняв участие в турнире «Международный Кубок Содружества» в Кисловодске. Алан тогда выиграл, за что ему присудили звание мастера Международного класса в весовой категории «93+».

За первой победой последовали новые — на чемпионатах России и Евразии. Перспективного бойца скоро взяли в российскую сборную команды по FCF-MMA. И шаг за шагом он достиг главной цели — стал чемпионом мира этой версии (дважды!) и обрел звание гранд-мастера.

Фото: личный архив героя публикации

Еще ребенком Алан спас тонувшего в озере мальчишку. С его слов, бросился в воду в одежде, не раздумывая. Героический поступок на тот момент 14-летнего Хадзиева отметили хвалебной статьей в местной прессе. Сам Алан себя героем не считал.

В настоящий момент расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ. Следователи выясняют причину смертельной потасовки и устанавливают личность мужчины, напавшего на бойца с ножом. «КП» следит за событиями.

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