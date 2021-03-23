Причина смерти Алана Хадзиева: раскрыты обстоятельства гибели чемпиона мира FCF-MMA

Фото: IF FCF-MMA

Названа причина смерти Алана Хадзиева: чемпион мира FCF-MMA погиб ночью 23 марта в ресторанной драке. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» следователи, боец скончался от полученных в потасовке ножевых ранений в реанимационном отделении Моздокской районной больницы.

Вместе с ним был госпитализирован 29-летний местный житель, также получивший удары ножом от неизвестного. Его жизни, уточняют в СКР республики, ничего не угрожает. В настоящий момент по фату произошедшего расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц».

31-летний Алан Хадзиев с детства ходил на кикбоксинг, бокс, дзюдо и вольную борьбу. Бойцом ММА стал в 25 лет. На его счету победы в чемпионатах России и Евразии. Являлся чемпионом мира FCF-MMA, носил звание гранд-мастера и черный пояс, 3 дан.

После случившегося бывший и.о. главы администрации Моздокского района Олег Хабалов написал в Instagram следующее:

- Какой парень был! Вчера ещё общался с ним... Как же так? Соболезную всем родным, да и всем нам соболезную! Ещё много хорошего мог сделать!

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