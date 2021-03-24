Задержаны еще пять человек по делу о создании террористического сообщества в одной из колоний Калмыкии

СКР задержал подозреваемых по делу о создании террористического сообщества Фото: Олег ЗОЛОТО

Силовиками задержаны еще пять человек по подозрению в создании и участии в террористической ячейке, которая была создана в колонии №2 в Калмыкии. Ранее задержанные отбывали наказание в колонии. Задержание подозреваемых произведено в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 22 человек.

Следствие полагает, что в 2013 году выходец из Дагестана Шахбан Гасанов, отбывая наказание, создал в колонии террористическое сообщество. Покровительствовало его деятельности и руководство исправительного учреждения. В состав ячейки в течение шести лет вошли около сотни осужденных. Сам Гасанов после освобождения из ИК в 2015 году объявил себя амиром — лидером террористической группы, действовавшей в Дагестане. 31 марта 2015 года он был убит в Хасавюрте во время покушения на сотрудника полиции.

- В ходе проведенного обыска на территории ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия в одном из его помещений были обнаружены и изъяты экстремистская литература и символика запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в России решение Верховного суда), - сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по СКФО.

В ноябре и декабре 2020 года еще двое участников террористической ячейки - Саид Сулейсанов и Михаил Жигунов — были приговорены к длительным срокам заключения. Еще один участник группировки находился в розыске и был ликвидирован в марте 2021 года. При задержании он попытался «отстреляться» от правоохранителей и был убит ответным огнем.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.

- В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия задержанных подозреваемых, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, - добавили в пресс-службе СКР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ставрополье задержаны два боевика за нападение на Дагестан в 1999 году

Следствие считает, что доказательства вины Арифуллы Авезова и Ахмета Терекбаева неоспоримы (подробности),