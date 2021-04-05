Иностранец остался без ноги после шести лет рабства в Дагестане

Мужчина стал инвалидом после шести лет рабства Фото: Александр ГЛУЗ

В ожоговом отделении махачкалинской больницы сейчас находится 65-летний мужчина, который провел долгие шесть лет в рабстве на территории Дагестана. Рабский труд лишил его правой ноги, дееспособность левой ноги пытаются сохранить дагестанские медики.

Подробности жуткой истории «Комсомольской правде» рассказал координатор общественного движения против рабства «Альтернатива».

Гражданин мира

Как оказался рабом 65-летний мужчина не помнит. Паспорт еще советского образца, где в качестве последнего места проживания был указан Узбекистан, у него отобрали. «Гражданин мира» - так его в шутку называют люди, которые сегодня пытаются ему помочь.

Каждый из прожитых в республике дней был похож на предыдущий — адский труд за еду, копеечные «подачки», невозможность вырваться на волю. За шесть лет пребывания в Дагестане мужчина сменил множество «хозяев». Работал на кирпичном заводе, трудился на каменных карьерах, подрабатывал в частных подворьях. Беглецов в Дагестане, как правило, возвращают «хозяевам». Иногда перепродают. Поэтому особых надежд на спасение он не питал. Задача была куда проще — выжить и не умереть с голоду.

http://www.kp.ru/share/i/4/2118449/big.jpg

Остался без ног, спасая человека

Первая серьезная травма, со слов пострадавшего, была получена им на каменоломнях. Огромный камень сорвался и придавил конечности. Удалось кое-как восстановиться. Иностранец продолжил трудиться. Знал, что помочь ему особо некому, а жить как-то надо.

Вторая травма оказалась куда серьезнее и усугубила и без того слабое здоровье пожилого мужчины. Как говорит сам пострадавший, зимой он ценой собственного здоровья кинулся спасать человека, который на его глазах провалился под лед.

- В итоге наш подопечный обморозил конечности, которые ранее были повреждены сильным ударом, - рассказывает Закир Исмаилов, координатор «Альтернативы» в Дагестане.

Этот случай стал для иностранца путевкой в свободу. После спасения человека он попал в поле зрения правоохранительных органов. Сотрудники полиции стали выяснять кто он и откуда, а потом связались с «Альтернативой».

В больнице без вопросов приняли нашего подопечного. Ему действительно требуется врачебная помощь. Сейчас его готовят к ампутации конечности. К сожалению, спасти правую ногу возможности нет. Лишится он, прогнозам медиков, также и пальцев на левой ноге, но саму конечность врачи постараются сохранить, - говорит Закир Исмаилов.

Путь к свободе

Впереди иностранца ждет долгая реабилитация. На восстановление сил после хирургического вмешательства уйдет не меньше месяца. Потом его доставят в Москву, заселят в гостиницу и помогут восстановить документы. Он не помнит никого из родных и не знает, ждут ли его в Узбекистане или еще где-то. Если найти родственников не удастся, то мужчину определят в реабилитационный центр.

Сейчас общественники движения против рабства «Альтернатива» просят неравнодушных о помощи. Мужчине после операций понадобится инвалидная коляска. Денег на ее приобретение у общественников нет.

Если кто-то готов безвозмездно передать коляску напрямую в самой Республике Дагестан, либо через сотрудников «Альтернативы» в Москве, звоните по номеру: +7 (963) 683-70-60. Либо пишите на нашу почту: support@alternative.help.

Если вам известно о людях, насильно удерживаемых в неволе или трудовом рабстве – сообщайте активистам движения против рабства «Альтернатива» по телефону +7 (800) 550-71-40.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заложник кирпичного завода и пандемии: чеченцы спасли раба в Дагестане

В поисках лучшей доли мужчина сначала попал в рабство, а после стал «заложником» (подробности).