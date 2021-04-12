Умер иностранец, оставшийся без ног после шести лет рабства в Дагестане

Врачам не удалось спасти жизнь попавшего в беду иностранца. Фото: "Альтернатива".

Недавно мы писали про иностранца, который лишился правой ноги после того, как дважды травмировал конечность. Первая травма произошла во время работы на каменном карьере - громадная глыба сорвалась и упала ему на ноги. Вторую травму он получил, когда бросился в ледяное озеро, спасая друга. В ожоговом центре Махачкалы врачи надеялись спасти вторую, левую ногу. Но тщетно - ткани омертвели. Операция по ампутации конечностей прошла успешно, но спустя несколько часов Геннадию Диких стало плохо. Он скончался в реанимационном отделении. Об этом сообщили волонтеры общественного движения против рабства «Альтернатива».

- Несмотря на то, что операции прошли удачно, состояние Геннадия ночью резко ухудшилось. Его перевели в реанимацию, где он умер от тромбоэмболии. Документов у Геннадия не было, - рассказали в «Альтернативе».

Общественники отметили, что родственников Геннадия найти пока не удалось.

- Тяжёлая жизнь человека закончилась на чужбине, и мы не знаем, есть ли у Геннадия родственники. Почти до самого конца он никому не был нужен, а помощь: и наша, и врачей пришла слишком поздно, - говорят волонтеры.

По советскому паспорту прописан он был в Узбекистане. Вполне возможно, что именно там и находятся его родные, если таковые имеются. Волонтеры надеются, что кто-то из близких все же узнает о смерти Геннадия.

- Если вы знали его родственников, мы просим проинформировать их о смерти Геннадия. Ведь возможно, что его все эти годы кто-то разыскивал. Каждый человек должен знать, где лежат его родственники, - добавили общественники.

Похоронят его в Дагестане на средства общественного движения против рабства «Альтернатива».

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