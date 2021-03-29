К делу подключились коллекторы: что известно о пропавшем на Ставрополье москвиче

Александр Иншев. Фото: pyatigorsk_online

В Минеральных Водах продолжаются поиски без вести пропавшего Александра Иншева. За 5 месяцев мужчина так и не вышел на связь. "КП" рассказывает, что известно о загадочном исчезновении туриста из Москвы.

Ориентировка на Александра Иншева. Фото: "Лиза Алерт - Ставрополь"

В ноябре 2020 года Александр приехал в Пятигорск на отдых. Через пару дней, 9 ноября, москвич собирался домой. Утром он позвонил матери, сказал, что вечером вылетает из Минеральных Вод. И исчез отовсюду.

10 ноября волонтерам "Лизы Алерт" поступила заявка на поиски Александра. По уточненным данным, она до сих пор не закрыта. За пять месяцев поисковый отряд обзвонил больше 30 больниц и моргов Ставрополья - нигде нет.

- По данным аэропорта, он не регистрировался на рейс. Телефон выключен. Ни при каких обстоятельствах он бы не потерял связь на сутки, - сетовали друзья, которые объявляли о пропаже в соцсетях.

Последний раз Александр звонил из Армавира - в 200 километрах от курортов КМВ. Фото: pyatigorsk_chp

Пока на Ставрополье шла активная фаза поисков, родственникам Александра стали названивать коллекторы. Они тоже хотели присоединиться к розыску своего клиента, который перед поездкой занял в общей сложности 5 млн рублей. Семью стали тревожить около 10 организацией, рассказывают друзья Александра.

- Коллекторы угрожали тем, что заложена квартира, - говорит друг Александра, пожелавший остаться инкогнито. - Четыре из пяти млн рублей он потратил на покрытие старых долгов. А с миллионом налички уехал на Кавказ.

Друзья, которые первыми объявили о пропаже Александра, осмотрели его квартиру. Перед отъездом в Пятигорск из комнаты потеряшки исчезли все бумаги - абсолютно чистый стол. Рабочего ноутбука и иной техники тоже нет. А позже выяснилось, что в тот же день без вести исчез друг Александра - Станислав Новиков. Того тоже до сих пор не могут найти, говорит собеседник "КП".

- Честно говоря, у нас много версий. Очень странная история. Мы даже не знали, что он с этим Станиславом дружит, это потом выяснилось. Многое указывает на то, что Саша убежал от долгов. Возможно, с этим Станиславом. Зачем только он решил позвонить матери, если мог молча смотаться? Сейчас мы вне дела. В январе нас попросили отойти, поскольку не хотели шумихи вокруг дела.

По данным "Лиза Алерт", поиски Александра продолжаются. Его мама уверяет, что заявление о пропаже сына находится в Армавире - оттуда он в последний раз звонил своей родне. В городском отделе МВД не ответили на вопрос о ходе следственных действий.

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Особые приметы: рост 185 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза серые. Сообщить о местонахождении можно по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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