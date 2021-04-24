Пропавшего полгода назад на Ставрополье москвича заметили в неожиданном месте

Александр Иншев, по версии друзей, сбежал от долгов

Туриста Александра Иншева, пропавшего в ноябре 2020 года в Минеральных Водах, заметили в Санкт-Петербурге. Это следует из ответа СУ СКР по Краснодарскому краю на запрос "Комсомольской правды".

- В следственное управление СК России по Краснодарскому краю поступило сообщение матери жителя Москвы Александра Иншева о его безвестном исчезновении, в связи с чем следственным отделом по городу Армавиру было организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверочных мероприятий получены сведения о нахождении указанного мужчины на территории Санкт-Петербурга, в связи с чем материл проверки в ближайшее время будет направлен по территориальности в указанный субъект, - сказано в ответе следователя.

Друзья Александра рассказали "КП-Ставрополь", что на днях их просили опознать человека, попавшего на видео в Санкт-Петербурге. Мужчина с кадра фактурой похож на Иншева, однако это не он, уверены они.

КАК И КУДА ПРОПАЛ МОСКВИЧ

Александр Иншев приехал на отдых в Пятигорск в ноябре 2020 года. В день отъезда домой он созвонился с матерью, сказал, что улетает вечером - и исчез отовсюду. Друзья мужчины говорят, что он даже не зарегистрировался на рейс. Заявление о пропаже было написано в Армавире, поскольку оттуда турист осуществлял свой последний звонок.

На поиски бросились друзья Александра, полицейские и активисты "Лизы Алерт". Волонтеры обзвонили больше 30 больниц и моргов Ставрополья - ни одного следа.

Ориентировка на Александра Иншева. Фото: "Лиза Алерт - Ставрополь"

А пока шла активная фаза поиска - родне Иншева стали названивать коллекторы. Которые тоже хотели присоединиться к розыску своего клиента - оказывается, перед поездкой на Юг турист назанимал около 5 млн рублей у 10 кредитных организаций.

- Коллекторы угрожали тем, что заложена квартира, - рассказывал в беседе с "КП-Ставрополь" друг Александра, пожелавший остаться анонимом. - Четыре из пяти млн рублей он потратил на покрытие старых долгов. А с миллионом налички уехал на Кавказ.

Александр Иншев. Фото: pyatigorsk_chp

Перед вылетом в Пятигорск Иншев выбросил все бумаги на своем столе. А всю технику забрал с собой. Кроме того, пропал питерский товарищ Александра - некий Станислав Новиков, говорил собеседник "КП".

- Честно говоря, у нас много версий. Очень странная история. Мы даже не знали, что он с этим Станиславом дружит, это потом выяснилось. Многое указывает на то, что Саша убежал от долгов. Возможно, с этим Станиславом. Зачем только он решил позвонить матери, если мог молча смотаться? Сейчас мы вне дела. В январе нас попросили отойти, поскольку не хотели шумихи вокруг.

Поиски Александра Иншева продолжаются.

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Особые приметы: рост 185 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза серые. Сообщить о местонахождении можно по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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