Дагестанских срочников, помывших обувь в святом источнике, оштрафовали на 300 тысяч рублей

Срочники помыли обувь у главного храма Калининграда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининграде гарнизонный суд вынес приговор двум срочникам Балтийского флота за оскорбление чувств верующих. Виновными признаны двое уроженцев Дагестана, которые умудрились помыть обувь в святом источнике при храме Христа Спасителя.

Инцидент, вызвавший общественный резонанс, произошел в сентябре прошлого года. Соцсети «взорвал» ролик, на котором видно, как двое молодых людей моют обувь в кране у часовни. Еще трое парней наблюдали происходящее, а один из них снимал все на видео, которое позже «слил» в Сеть.

Изначально сообщалось, что обувь в источнике мыли чеченцы, и лидер Чечни Рамзан Кадыров назвал участников инцидента «нелюдями без религии и национальности». Кадыров тогда провел собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что вандалы не являются уроженцами Чечни.

— Я считаю, что нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа. Это просто поступок отдельно взятой личности, за который он будет отвечать, - сказал тогда Кадыров.

Правоохранители виновников нашли быстро. Ими оказались уроженцы Дагестана, призванные на срочную службу в ряды Балтийского флота. В отношении них завели уголовные дела по факту оскорбления чувств верующих.

Признавшего вину военнослужащего суд приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей. Второй фигурант не признал вины, пояснив, что просто протирал пыль на ботинках и не знал, что из крана течет святая вода. Закадровый смех, по его словам, не относился к мытью обуви. В итоге суд приговорил его к штрафу в 200 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нелюди без религии и национальности»: Кадыров потребовал наказать «чеченцев», помывших обувь в святом источнике

Глава Чечни провел расследование и выяснил необычный факт (подробности).