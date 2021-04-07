Экс-мэр чеченского города Аргун Темирбаев погиб, сорвавшись в пропасть на Mercedes

Темирбаев погиб в горах Чечни. Фото: администрация города Аргун

В Чечне в результате автокатастрофы погиб бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев. Произошло все утром во вторник, 6 апреля. На трассе Шатой - Грозный в Итум-Калинском районе Mercedes бывшего чиновника сорвался в пропасть. Гибель бывшего мэра Аргуна подтвердили в местном отделении ГИБДД.

- На момент происшествия в автомобиле находился только водитель. От полученных в результате аварии травм он скончался на месте происшествия, - рассказали «Комсомольской правде - Северный Кавказ» в Управлении ГИБДД по Чеченской республике. - По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства автоаварии.

В Госавтоинспекции отметили, что участок дороги, где погиб бывший мэр Аргуна Темирбаев, сложный. Дорога Итум-Кале - Шарой является самой высокогорной в Чечне и подобные аварии тут не редкость.

Ибрагим Темирбаев занимал пост мэра Аргуна с 2004 года на протяжении 15 лет. В июле 2019-го он оставил должность «по собственному желанию». О новом назначении бывшего мэра не сообщалось. На посту Темирбаева сменил Хас-Магомед Кадыров, руководивший до этого управлением МВД по Грозному.

После увольнения с поста главы Аргуна Темирбаев перестал быть публичной личностью и не афишировал свою личную жизнь и трудовую деятельность.

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