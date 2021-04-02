Против задержанного депутата Думы Ставрополья возбуждено уголовное дело по взяточничеству

Владимир Дорошенко. Фото: Краевая Дума

Руководитель следственного управления СКР России по Ставрополью Игорь Иванов возбудил уголовное дело против депутата Думы края Владимира Дорошенко и его знакомого. Они подозреваются в даче взятки, и посредничестве во взяточничестве.

Так, 18 февраля депутат через своего знакомого передал действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия оперуполномоченному УФСБ России по Ставрополью взятку в размере 1 миллиона рублей.

Эти деньги предназначались за прекращение проведения проверки по факту хищения денежных средств гранта, выделенного на развитие материально-технической базы возглавляемого им сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива.

Передача денег была задокументирована сотрудниками УФСБ России по краю. Расследование уголовного дела поручено Александровскому межрайонному следственному отделу следственного управления Следственного комитета РФ по СК. Следователь задержал подозреваемого.

Сейчас он находится под стражей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Дорошенко считают самым молодым депутатом краевой Думы, ему 26 лет. Он входит в комитеты по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и по социальной политике и здравоохранению.

Законодатель, помимо этого, руководил сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативом "Новокавказский".

"КП-Ставрополь" также выяснила, что у Дорошенко есть долги по налогам. Три из пяти исполнительных производств до сих пор не завершены. Мужчина должен государству более 50 тысяч рублей.

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