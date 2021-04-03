Россиянин, избивший до смерти жену, решением суда остался на свободе

Супруги прожили вместе 10 лет. Фото: личный архив героев публикации

В Кабардино-Балкарии ревнивец, избивший до смерти жену, избежал тюремного заключения. Проломивший голову 28-летней Алене Батыровой супруг Аслан получил два года ограничения свободы. В приговоре Чегемского районного суда сказано, что ему запрещено менять место жительства, уходить из дома после 22:00 и раньше 6:00, посещать места массового скопления людей и раз в месяц нужно отмечаться. И в те 2 года, что ему присудили, зачли все время, что он провел под домашним арестом и под стражей – а это больше 8 месяцев.

ПОЧЕМУ ТАКОЕ МЯГКОЕ НАКАЗАНИЕ

Как мы узнали, уже на прениях государственный обвинитель попросил суд переквалифицировать рассматриваемое дело со статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») на статью 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Выходит, если изначально Аслану Батырову грозил срок до 15 лет заключения, то в конечном итоге — лишь до четырех. Но и те ему не дали, потому что суд пришел к выводу, что обвиняемый не имел прямого умысла причинять тяжкий вред здоровью жены.

Все считали, что в семье идиллия. Фото: личный архив героев публикации

Адвокат потерпевшей стороны Адальби Кучменов рассказал «КП», что на стадии предварительного следствия сам же Аслан признался в нанесении не меньше 3 ударов в область головы. Но затем стал утверждать лишь об одном «случайном» ударе локтем в висок, когда пытался «освободиться» от супруги.

- При описываемых им событиях Батыров не имел возможности попасть неумышленно в область локализации удара, - подчеркивает защитник.

КАК ВСЕ БЫЛО

30 мая 2020 года Аслан Батыров избил жену, обвинив в измене. Первые удары нанес на улице, выследив Алену на такси. Начатое продолжил дома.

Когда Алена Батырова — мать двоих детей, потеряла сознание, муж вызвал ей «Скорую». По словам сестер, при этом ее не госпитализировали, потому что он написал отказ, а лишь вкололи ей «реланиум» (препарат от приступов эпилепсии). На следующий день уже свекровь, приехавшая к Батыровым, повторно вызвала врачей, потому что невестка так и не очнулась.

Без Алены растут двое дочерей. Фото: личный архив героев публикации

Она умерла через неделю, не выходя из комы. «На ее теле были многочисленные синяки, пальчики на руке сломаны, а вскрытие показало закрытую черепно-мозговую травму и смещение мозга», - рассказывали нам близкие Алены.

На следующий день ее супруг, ставший подозреваемым в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть (статья 111 УК РФ), был задержан. Но вскоре отпущен по решению суда под домашний арест. При том, что в СКР ходатайствовали о заключении под стражу, предполагая, что на свободе Аслан будет угрожать свидетелям. Следователям пришлось добиваться своего в Верховном суде республики.

После огласки чудовищного случая свекровь Алены написала на ее сестер, мать и дядю заявление в полицию.

Она решила заступиться за сына и обозвать все сказанное и показанное — клеветой.

Хотя по рассказу сестер Алены, это они были введены ею в заблуждение: «Лгала нам до последнего, что у Алены случился инсульт».

ПРИГОВОР БУДУТ ОБЖАЛОВАТЬ

Накануне, 2 апреля, потерпевшая сторона подала апелляционную жалобу на приговор Чегемского районного суда в Кабардино-Балкарии.

- Мы просим отменить приговор ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, - комментирует адвокат Кучменов. - Надеемся, что на стадии апелляционной инстанции несправедливый приговор будет отменен.

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