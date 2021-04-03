Дядя Хабиба высказался про победу Усмана Нурмагомедова: «У нас на него очень большие надежды»

Братья Нурмагомедовы. Фото: @usman_nurmagomedov

Победу Усмана Нурмагомедова на турнире Bellator 255 в Анкасвилле прокомментировал дядя Хабиба – бывшего чемпиона UFC в легком весе, Нурмагомед Нурмагомедов. Говорит, что бой ему понравился, пишет «Спорт-Экспресс». И то, как держался Усман – тоже. Единственное, по его мнению, поставленную задачу тот выполнил лишь на 90%.

- Это не последний поединок для Усмана в Bellator, - отметил Нурмагомед Нурмагомедов. - У нас на него очень большие надежды. Надеюсь, что обойдется без травм.

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомеда и дагестанский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой Bellator MMA, Усман Нурмагомедов одолел американца Майкла Хэмела. Это его двенадцатая победа без единого поражения. Усмана нельзя назвать вторым Хабибом – тактику боя ведет по-своему, бороться как Хабиб даже не пробует.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата выступил для брата секундантом. Во время поединка Нурмагомедов – Хэмел Хабиб наставлял Усмана. И даже кричал ему: «Не расслабляться!».

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