Второй Хабиб? Усман Нурмагомедов одержал двенадцатую победу без единого поражения

Братья Нурмагомедовы. Фото: @usman_nurmagomedov

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман одержал победу над американцем Майклом Хэмелем. Турнир Bellator 255 прошел в Анкасвилле, штат Коннектикут, США.

Заметим, что Хабиб лично присутствовал на бое и поддержал Усмана, выступив его секундантом. Во время поединка он кричал брату: «Не расслабляться!».

Бой Нурмагомедов – Хэмел был зрелищным и длился все три раунда. Единогласным решением судей Усман был признан победителем. На его счету уже 12 побед без единого проигрыша.

Фото: @usman_nurmagomedov

Эксперты, важно отметить, не считают Усмана вторым Хабибом Нурмагомедовым. Он не использует приемы борьбы. Его техника заметно отличается от техники «Орла».

Кстати, на минувшей неделе другой двоюродный брат Хабиба Абубакар одержал первую победу в UFC, одолев Джареда Гудена. Спортивную карьеру Абубакар начинал под руководством отца Хабиба Нурмагомедова – Абдулманапа Нурмагомедова.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос про возможное возобновление карьеры. И что, завершив ее, занялся тренерской деятельностью.

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