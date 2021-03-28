Нурмагомедов прокомментировал первую победу в UFC двоюродного брата Абубакара

Хабиб прокомментировал победу двоюродного брата Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов нас своей личной странице в Instagram прокомментировал первую победу двоюродного брата Абубакара в UFC.

- Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем, мои братья - все для меня. Мы гордимся тобой, брат. Знаем, что ты можешь сделать еще лучше. – написал Хабиб Нурмагомедов, отметив, что это еще одна большая победа для их команды.

Также боец поблагодарил тренера, назвав его лучшим.

В октагоне Абубакар Нурмагомедов смог одолеть американского бойца Джареда Гудена.

Напомним, Абубакар, ранее выступавший в Professional Fighting Leagueо, одержал поражение в рамках дебютного поединка на московском турнире UFC. Тогда он уступил сопернику Давиду Заваде.

Свою спортивную карьеру Абубакар начинал под руководством отца Хабиба Нурмагомедова – Абдулманапа Нурмагомедова.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможное возобновление карьеры. После завершения спортивной карьеры Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью.

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