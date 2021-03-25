Хабиб Нурмагомедов возглавил ТОП русскоязычного Instagram по числу лайков и комментариев

Хабиб вырвался в лидеры Instagram Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, который не так давно заявил о завершении своей спортивной карьеры, снова вырвался в лидеры. На этот раз Хабиб «побил» рекорды русскоязычной сети Instagram. Он возглавил ТОП-20 блогеров сразу по нескольким позициям — по числу подписчиков, а также по количеству лайков и комментариев. Об этом заявили аналитики Brand Analytics, компании по мониторингу и анализу социальных медиа и СМИ.

- В феврале боец получает чемпионский пояс русскоязычного Instagram сразу в двух весовых категориях – по числу подписчиков и по вовлеченности. За месяц вовлеченность персонального аккаунта спортсмена составила 21,6 млн лайков и комментариев, - рассказали в Brand Analytics.

Хабиб «потеснил» в ТОПе многодетную маму Оксану Самойлову, которая была признана лидером предыдущего рейтинга. Кстати, Нурмагоедов «победил» блогеров-соперников с существенным преимуществом. Он обошел Insta-диву Ксению Бородину на 7,5 миллионов реакций. Так что и в этой «битве» за Хабибом значится абсолютное лидерство.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что Нурмагомедов поддержал бойца смешанного стиля Александра Шлеменко в критике творчества рэпера из Уфы Алишера Моргенштерна. Шлеменко назвал его «бесом» с пентаграммой на лице, который ничего хорошего не несет своим творчеством, а Хабиб заявил что «эту грязь с экранов» нужно убрать. Сделать, по его мнению, это должен специально созданный в стране контролирующий орган.

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Спортсмен разместил текст сообщения в историях своего аккаунта в Instagram и добавил подпись: "Не велика потеря" (подробности).