Нурмагомедов о Моргенштерне: «Очистить всю эту грязь с экранов»

Хабиб Нурмагомедов просит убрать "грязь с экранов" Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Хабиб Нурмагомедов поддержал рассуждения российского бойца смешанного стиля Александра Шлеменко, который на своей странице в социальной сети раскритиковал эпатажную звезду из Уфы Алишера Моргенштерна. Шлеменко назвал его «бесом» с пентаграммой на лице, который ничего хорошего не несет своим творчеством.

Шлеменко отметил, что простой народ попросил его прокомментировать деятельность пэр-исполнителя, озвучить свою точку зрения.

- Этот тип поет в своих песнях что? Что он предлагает нашим девушкам? - возмутился боец, отметив, что он поддерживает инициативы Хабиба, который ранее выступал против концерта Тимати и Крида в Дагестане.

В свою очередь Нурмагомедов поддержал Шлеменко в его высказываниях, отметив, что эту «грязь» нужно убрать с экранов.

- Саша, все правильно. На самом деле, ценности поменялись, и самое страшное в этом – дети. Детей чужих не бывает. Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов, - написал Нурмагомедов.

Нурмагомедов поддержал мнение Шлеменко Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Напомним, ранее популярный российский певец Егор Крид в последний момент отменил свой концерт в Махачкале. Дагестанский боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену концерта в историях своего аккаунта в Instagram с подписью: «Не велика потеря».

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