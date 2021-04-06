В Дагестане из-за сильного ветра без электричества остались жители 48 населенных пунктов

Энергетики ведут восстановительные работы Фото: Артем КИЛЬКИН

В усиленном режиме работают сегодня энергетики Дагестана. Непогода, в частности, сильный ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду, стал причиной аварийного отключения электроэнергии в 48 населенных пунктах. В общей сложности под отключение попали более 40 тысяч 800 абонентов. Электричество не поступает в дома с 8 утра вторника, 6 апреля.

Еще 11 районов находятся в зоне риска.

- В зоне риска - потребители Ахтынского, Сулейман-Стальского, Дербентского, Каякентского, Магарамкентского, Буйнакского , Сергокалинского, Кизлярского, Тарумовского, Кумторкалинского, Хасавюртовского районов, - сообщили в пресс-службе «Россети. Северный Кавказ».

Энергетики «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» переведены на особый режим работы, ведутся восстановительные работы. На данный момент задействованы 65 бригад: 202 человека, 73 единицы техники.

Приблизительное время окончания работ не называется.

Отмечается, что энергоснабжение социально значимых объектов, в том числе медучреждений для пациентов с COVID-19, в зоне деятельности филиала «Дагэнерго» осуществляется в штатном режиме.

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