В Дагестане из-за лавины без транспортного сообщения остались четыре района

В горных районах Дагестана повышенная лавиноопасность Фото: Минтранс РД

В Дагестане утром в пятницу, 26 марта, в Шамильском районе произошел очередной сход лавины. На этот раз крупная снежная лавина образовала серьезный затор на 76-м километре автомобильной дороги Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал. Жертв и пострдавших в результате происшествия нет.

Из-за перекрытия дорог без связи с внешним миром остались тысячи местных жителей, транспортное сообщение прервано сразу с четырьмя районами республики: Тляратинским и Цунтинским районами, Бежтинским участком и населенными пунктами Шамильского района.

На место ЧП уже прибыли специалисты. Дорожники приступили к расчистке 150 метров автодороги, заблокированного многотонными снежными массами. По предварительным данным, работы завершатся к трем часам дня пятницы.

- Для расчистки лавины задействованы две единицы дорожной техники. Ориентировочное время открытмя проезда 15 часов дня 26 марта, - заявили в Минтрансе Республики Дагестан.

Это уже шестой по счету за последнее время крупный сход лавины. Движение снежных масс не прекращается ни на день таяния снегов. В зоне потенциальной опасности — десятки селений горных районов.

- Сход лавин в горных районах в весеннее время явление частое, эксплуатационные организации готовы к такому развитию ситуации и оперативному реагированию. По всем направлениям имеются необходимые силы и средства, - заверили в Минтрансе РД и в очередной раз обратились к автовладельцам с просьбой быть предельно острожными и без надобности не выезжать в населенные пункты, где прогнозируется сход лавин.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что сошедшие в Шамильском районе лавины спровоцировали подъем уровня воды в реке Аварское Койсу. В итоге рекой был размыт временный мост, установленный в месте обрушения основного моста у селения Хебда. Без возможности покинуть места своего проживания остались жители Кахиб и Гоор. Дорожники в спешном порядке приступили к монтажу первого пути среднего автомобильного разборного моста.

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К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, но жители не смогут выехать за пределы своего места проживания минимум сутки (подробности).