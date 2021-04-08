Трое погибли: в Дагестане машина сорвалась со 150-метрового обрыва

В горах Дагестана погибли три человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дагестане иномарка сорвалась со 150-метрового обрыва. Автокатастрофа произошла в Хивском районе республики на 76 километре автодороги «Дербент – Хив – Хучни» около десяти вечера в среду, 7 апреля.

Управлял Infiniti 41-летний житель Каспийска. С ним в машине были два пассажира - мужчины 44 и 50 лет из села Юхари-Яраг. Водитель иномарки не справился с управлением и влетел в ограждение, после чего машина сорвалась в обрыв с высоты порядка 150 метров.

Все находившиеся в машине люди погибли на месте происшествия. Обстоятельства автокатастрофы с тремя погибшими выясняются. Правоохранительными органами проводится проверка.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

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Пожилой водитель не справился с управлением и погиб вместе с пассажирами (подробности).