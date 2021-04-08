Новая песня Султана Лагучева «Огнеопасная»: кому посвящен текст и что такое «до талого»

Султан Лагучев презентовал новый хит. Фото: стоп-кадр видео

Новая песня Султана Лагучева «Огнеопасная» будет презентована на всех площадках 9 апреля 2021 года. Изначально планировалось выпустить новый хит на день раньше, но затем певец сообщил о переносе в своем Инстаграме.

На этот раз кавказский исполнитель споет про эффектную «паранормальную» барышню, которая сводит его с ума. Певец просит «не по-детски страстную» героиню «никуда не исчезать» и не переставать с ним танцевать.

Фото: личная страница героя публикации

КЛИП СУЛТАНА ЛАГУЧЕВА «ОГНЕОПАСНАЯ»

Султан уже опубликовал видео с фрагментом нового хита в сети. Этот ролик за пару дней набрал более 260 тысяч просмотров.

- Вы вообще решили без компромиссов сцену закрепить за собой, - пишет ему известный блогер на Северном Кавказе под ником «Дневник фермера».

- Султан, ты молодец! Так держать, больше зажигательных песен. У тебя все отлично получается, удачи тебе, твои песни – огонь, - поддерживают исполнителя поклонники в сети.

Официальный клип «Огнеопасная» еще не опубликован, но полное видео исполнения этой песни уже есть - запись была сделана на одном из недавних концертов Султана. Ролик можно найти в конце статьи.

Любопытно, что на своей странице Вконтакте Лагучев выкладывал «Огнеопасную» под псевдонимом Mid LS еще осенью 2020 года, но потом закрыл доступ к записи.

ТЕКСТ ПЕСНИ «ОГНЕОПАСНАЯ» СУЛТАНА ЛАГУЧЕВА

Дорога дальняя меня проводит ввысь.

Паранормальная, к тебе иду, держись!

Танцуй со мной, танцуй! Никуда не исчезай!

Газ в пол до талого*, свою мне руку дай.

Припев: Ай-я-я-и-я, огнеопасная.

Ай-я-я-я-и-я, не по-детски страстная.

С улыбкой на лице огня добавила,

С искрою на душе тоску расплавила.

Сутками, ночами, знаю, меня ждешь.

За собой в свои сны меня зовешь.

И ты знаешь, что влечет меня к тебе.

Мы летим 9000 убегающих огней.

Моя опасная, с фантастикой связана,

Паранормальная, максимальная!

(Припев)

Мы полетим с тобой сквозь суету ночей.

Найдем мечты рассвет, своей улыбкой грей.

Моя опасная, с фантастикой связана,

Паранормальная, нереальная!

* Выражение «до талого» данном случае используется в значении «до последнего», «до конца». Также оно может обозначать «очень много», «предостаточно». Есть несколько версий происхождения фразы: она могла пойти от рыбаков, у которых зимний сезон длится «до талого», то есть пока лед не станет слишком тонким и опасным, или же она связана с тюремной средой - одна из самых отдаленных колоний в СССР (более 7000 км) находилась возле деревни Талово в Магаданской области. Дорога туда была очень тяжелой, плюс туда отправляли самых отъявленных уголовников, поэтому и считалось, что «до Талова» - это на край свет и, скорее всего, без возврата.

КТО ТАКОЙ СУЛТАН ЛАГУЧЕВ

Султан Лагучев - 26-летний этнический абазин. У себя на малой родине в Карачаево-Черкесии парень известен уже давно - он часто выступает на различных праздниках: свадьбах, помолвках, юбилеях.

Но этого музыканту стало мало, и он решил начать полноценную сольную карьеру. В этом ему помог другой местный исполнитель - Ислам Итляшев.

Фото: личная страница героя публикации

- Мой брат Ислам меня поддержал, он подарил мне песню, которая мне была близка по духу, которая хитанула, - объясняет Султан.

Речь идет о песне «А горький вкус твоей любви меня убил», клип на которую был снят в центре Ставрополя. Вот уже несколько месяцев она раздается почти из каждой легковушки, из каждой маршрутки, и почти в каждом уголке России.

На сегодняшний день хит «А горький вкус твоей любви» - на первых местах во всех музыкальных чартах. Так, песня сначала вошла в топ-30 Яндекс.Музыки и в плейлист «Топ-100 Россия» от Apple Music, заняв в нем 27-ю строчку. А официальный клип на Youtube на момент публикации статьи собрал почти 42 млн просмотров.

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