Биография Султана Лагучева: как баянист из КЧР «хитанул» и стал собирать миллионы просмотров

Фото: Личная страница героя публикации. Султан Лагучев каждый месяц выпускает новый хит

«КП-Северный Кавказ» собрала биографию Султана Лагучева, известного на Северном Кавказе исполнителя хитов: «А горький вкус твоей любви», «Хулиган» и других песен. Эти композиции уже полгода, как раздаются из каждой легковушки. И судя по видео в сетях, без них не обходится ни одно кавказское застолье.

Кто такой Султан Лагучев

Лагучев Султан Шамелевич родом из аула Кубина Абазинского района Карачаево-Черкесской Республики. Там он родился 25 февраля 1995 года. Кстати, музыкального образования будущий исполнитель не получил. Зато незадолго до окончания школы парень вдруг заинтересовался музыкальной грамотой и стал сутками напролет практиковать игру на национальной гармонике.

Фото: Личная страница героя публикации. Султан Лагучев вместе с другом Исламом Итляшевым покоряют публику кавказским шансоном

Стартом его карьеры можно назвать 2012 год, когда начинающий музыкант выступил на фестивале абазинской музыки памяти Зули Ерижевой, где занял третье место. После чего Султан стал излюбленным артистом на разных кавказских застоях: свадьбы, дни рождения, корпоративы, юбилеи.

Известность на всю Россию Лагучеву принесла народная песня «Мы — абазины!». Так, с 2014 года его знают в республике, как гармониста, и как исполнителя. Позже Султан признался, что работа над вокалом давалась ему тяжелее, нежели игра на гармони. Несколько лет своей юной жизни он посвятил игре в составе музыкального ансамбля.

У Султана Лагучева высшее юридическое образование. Он выпускник Северо-Кавказского государственной гуманитарно-технологической академии в городе Черкесске.

КТО ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Сам артист считает себя 100% абазином. И свою музыкальную карьеру начал с исполнения абазинских песен.

«Горький вкус твой любви» и бешенная популярность

В конце января 2021 года Султан выпустил клип на композицию «Горький вкус», который снят на Александровской и Владимирской площадях в Ставрополе. По словам артиста, в песне раскрыта знакомая многим жизненная и актуальная тема любви с печальным расставанием. Так, песня сначала вошла в топ-30 Яндекс.Музыки и в плейлист «Топ-100 Россия» от Apple Music, заняв в нем 27-ю строчку.

Кроме того, трек надолго оккупировал первое место чарта «ВКонтакте», легко обойдя такие крутые новинки, как «Ратата» Konfuz’а и «Венера-Юпитер» Вани Дмитриенко. И все же, многим слушателям непонятно, чем она песня так завлекла слух слушателей: «Не говори мне ничего. И дай минуту мне подумать. Я пью шотландское вино. Пытаюсь мыслями запутать. Не говори мне о любви, которой нету в твоем сердце И не зови меня своим. Ты перешла мои границы», - начинается с этих слов песня.

Кстати, большинство зрителей бросились обсуждать не слова песни, не сюжет клипа, а ее героиню. А если быть точнее, ее губы:

- Ни фига у нее (у героини клипа) шлепанцы вместо губ;

- Хотела доколоть губы, посмотрела клип – передумала;

- Эта змея по ходу сама себе губы закусала;

Змеей называет девушку и сам исполнитель, причем, в начале клипа – он держит в руках телефон, где на мониторе видно, что вместо имени «возлюбленной» стоит значок «змея». Из эпитетов, которые Султан описывает несостоявшуюся любовь, активно фигурирует «дура»:

«Ты уходи, ты уходи Мне не нужна такая дура. И за слова мои прости Ведь такова твоя натура».

Молодого абазина «атакуют» девушки, женщины, парни, которые, по всей видимости, подражая Султану, танцуют в кепках в клубах.

Как признается Султан, эту песню ему подарил «брат» Ислам Итляшев, не менее популярный исполнитель кавказского шансона.

Вместе певцы выпустили в феврале 2021 года клип на песню «Хулиган». Съемки проходили на Владимирской площади в Ставрополе. И сюжет композиции типичен для кавказских песен: 101 красная роза, огромные плюшевые медведи, люксовые иномарки и симпатичные девушки, которые потом становятся невестами этих «хулиганов».

Фото: Личная страница героя публикации: Вместе певцы выпустили в феврале 2021 года клип на песню «Хулиган». Съемки проходили на Владимирской площади в Ставрополе

Сейчас «братья» разъяезжают по городам и весям России, «взрывают» танцплощадки клубов и концертных залов. Их хиты знают наизусть и отжигают под них почти в каждом городе. А недавно под их песню танцевала Ольга Бузова, презентуя ккомпозицию на своей странице в сети.

Позже Итляшев в одном из своих интервью признался, что «Оля, наша подруга, хорошая девочка. Мы с ней дружим».

Фото: Личная страница героя публикации: певцы стали разъезжать по городам и весям, исполняя им свои хиты

Кроме шансона, Султан пробовал себя и в качестве хип-хоп-исполнителя. Так, на своей странице в Инстаграме певец опубликовал видео под ником «Mid LS» - под названием «Смертельный Яд»:

- Mid LS - Смертельный Яд @mid_ls. Дорогие друзья подписываемся на мою хип-хоп страничку 26 марта выйдет мой первый трек, - пишет Султан.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

О личной жизни Султана мало, что известно. Парень заявлял на одном из интервью, что холост. Однако, ни разу не упомянул есть ли у него возлюбленная.

Новая песня Султана Лагучева «Огнеопасная»

На всех площадках 8 апреля 2021 года презентовали новую песню Султана Лагучева «Огнеопасная».

На этот раз кавказский исполнитель спел про эффектную «паранормальную» барышню, которая сводит его с ума. Певец просит «не по-детски страстную» героиню «никуда не исчезать» и не переставать с ним танцевать. Султан уже опубликовал видео с фрагментом нового хита в сети. Этот ролик за пару дней набрал более 260 тысяч просмотров.

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