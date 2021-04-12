В Кисловодске будут судить криминального авторитета Мнацика

"Вор в законе" ждет суда в СИЗО Ставрополя Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Ставрополье на криминального авторитета из Кисловодска, известного по кличке «Мнацик», завели еще одно уголовное дело. Ранее неоднократно судимому 43-летнему Игорю Мнацаканову вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Комсомольской правде» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

В первый раз Мнацик «загремел» в колонию в 1996 году по делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков и оружия. На тот момент ему было 24 года. Вышел он спустя девять лет. В 2015 снова попался с наркотиками, получил три года колонии и штраф в 50 тысяч рублей.

В апреле 18-го Мнацик вышел на волю и стал «уважаемым человеком". В определенных кругах, естественно. По освобождению статусом «положенец» его одарил "вор в законе" из Грозного Азиз.

- Полученный Мнациком статус позволял ему диктовать свои условия и порядки в криминальных кругах курортного Кисловодска. Руководил криминальным миром курортного городка он два года. В июне прошлого года Мнацика снова «взяли» и снова по тем же статьям - хранение наркотиков и оружия. На время следствия он доставлен в следственный изолятор Ставрополя, - сообщил источник "КП".

По данным правоохранителей, Мнацик - прирожденный лидер. Обладает организаторскими способностями и коммуникабельностью. Принимая решения, мало считается с мнением окружения.

Игорю Мнацаканову грозит срок от восьми до пятнадцати лет колонии со штрафом до пяти миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Махачкале "вор в законе" ответит перед судом

Его судят по статье 210.1 УК РФ (подробнее).