Задержан дагестанский министр, похитивший из бюджета 620 млн рублей

Министра Ибрагимова обвиняют в хищении более полумиллиарда рублей
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Бывший министр труда и социального развития Дагестана Расул Ибрагимов задержан следственными органами республики по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Ему вместе с сообщниками всего за год удалось похитить из бюджета 620 млн рублей.
По версии следствия, с 2017 по 2018 год Ибрагимов, который на тот момент значился в должности министра труда и соцзащиты населения, создал преступное сообщество, в которое вошли различные структурные подразделения министерства.
Расул Ибрагимов активно вел соцсети, отчитываясь о всех мероприятиях своего ведомства
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Бюджетные деньги, которые предназначались для соцобслуживания инвалидов и пожилых людей, участники группировки похищали через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания. Также подчиненным начислялись огромные премии. Часть денег примированные возвращали участникам группы.
- Ибрагимов совместно с руководителями и участниками преступного сообщества в период с 2017 по 2018 год путем обмана похитили бюджетные денежные средства на сумму свыше 620 миллионов рублей, чем причинили ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Дагестан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.
На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношения бывшего министра труда Ибрагимова.
До задержания Ибрагимов занимался развитием туризма в Дагестане
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Напомним, ранее было заведено уголовное дело в отношении главы отдела закупок Минтруда Дагестана. Его обвиняют в махинациях на 50 млн рублей при закупке авто для больных пенсионеров. О махинациях стало известно после того, как чиновник обратился к руководителю частной фирмы «Хазар» с предложением подготовить подложную документацию на почти 50 млн рублей в обмен на госконтракты на солидные суммы.
С 2018 года и по настоящее время задержанный правоохранителями Расул Ибрагимов значился врио министра по туризму и народным художественным промыслам РД.
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