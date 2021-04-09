Свадьба Ислама Махачева: люксовые авто, поздравление от Хабиба и чемпионы на каждом шагу

Судя по кадрам, свадьба прошла, как и полагается на Северном Кавказе: с многочисленными гостями, зажигательными танцами и поздравлениями от «братьев-друзей»

Свадьба Ислама Махачева, бойца UFC состоялась 8 апреля 2021 года. Ее сыграли в одном из ресторанов Дагестана. В сети появилось видео с торжества.

Судя по кадрам, свадьба прошла, как и полагается на Северном Кавказе: с многочисленными гостями, зажигательными танцами и поздравлениями от «братьев-друзей».

Со знаменательным днем в жизни Ислама его поздравил боец Bellator Магомед Магомедов:

— Поздравляю, брат, с бракосочетанием. Пусть Аллах соединит вас во благо, ниспошлет свою милость и одарит праведным потомством, — написал Магомедов на своей странице в Инстаграм.

Со знаменательным днем в жизни Ислама его поздравил боец Bellator Магомед Магомедов

На свадьбе бойца также гулял Хабиб Нурмагомедов.

На кадрах видно, как спортсмены позируют «братьям». А радостные гости тем временем спешат снять этот момент на мобильный.

Кто стала женой Ислама Махачева, не сообщается. До этого боец не распространял информацию о личной жизни. Правда, героиня торжества попала на видео. На кадрах лицо невесты «покрыто» белым свадебным платком.

Напомним, что в 2013 году на свадьбе Хабиба Нурмагомедова была похожая ситуация. В сети потом появились фото с торжества, где лицо невесты скрыто плотной фатой.

Отец Хабиба объяснял, почему спортсмен скрывает свою возлюбленную от окружающих, данью традициям. «Муж говорит: «Закройся!» — и она закрывается. Ее красота должна принадлежать только мужу. Это не сегодняшний вопрос, все было решено 400 лет назад», — говорил отец чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что российский боец-легковес Ислам Махачев станет хедлайнером турнира UFC. Хабибу 2.0 (так бойца называют поклонники) дали главный бой турнира. Кто станет соперником Махачева пока не сообщается.

Но менеджер спортсмена Ризван Магомедов считает, что в октагоне Махачев может встретиться с одним из трех именитых бойцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новая песня Ислама Итляшева «Мирный красивый край»: чем удивил артист поклонников на этот раз

Премьера новой песни Ислама Итляшева «Мирный красивый край» состоится 9 апреля 2021 года подробнее [ ПОДРОБНЕЕ]