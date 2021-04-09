Новая песня Ислама Итляшева «Мирный красивый край»: чем удивил артист поклонников на этот раз

Фото: Личная страница героя публикации в сети. На этот раз Ислам решил не только спеть, но и продемонстрировать свои навыки в танцах

Новая песня Ислама Итляшева «Мирный красивый край» будет официально презентована 9 апреля 2021 года, но некоторым поклонникам кавказского певца уже удалось ее оценить - например, неделю назад композиция прозвучала во время концерта Ислама Итляшева в Чебоксарах.

Артист решил не только спеть, но и удивить публику своими навыки в зажигательных танцах с элементами акробатики. Судя по реакции зрителей, у него это получилось.

О ЧЕМ НОВАЯ ПЕСНЯ ИСЛАМА ИТЛЯШЕВА «МИРНЫЙ КРАСИВЫЙ КРАЙ»

«Мирный, красивый край. Грозный, ты процветай! Майкоп, в душе ты всегда, и горная Махачкала. Родина - мой Кавказ и дружный Владикавказ. Город на берегу - достойные братья с Баку. Мы танцуем, поем, в единстве, братстве живем», - таковы слова первого куплета.

- Скоро премьера песни «Мирный красивый край». Песня будет посвящена всему Кавказу! – заявил Ислам подписчикам в сети.

В 2019 году он уже исполнял похожую композицию под названием «Салам алейкум братьям». Там певец также, как и в этой песне, перечисляет республики Северного Кавказа, восхищаясь красотой горных пейзажей.

Причем, даже мотив композиции схож с новой. Напомним, что это был незатейливый клип, снятый на улице, где по очереди выходят парни-представители народов Северного Кавказа и оттачивают лезгинку. Ролик стал активно распространяться в кавказских пабликах. Чуть позже он приобрел такую популярность, что в сети появились многочисленные пародии на эту композицию с участием детей. На момент публикации статьи количество просмотров клипа «Салам алейкум братьям» превысило 51 млн.

Более скромный, но все равно впечатляющий успех имел снятый на Владимирской площади в Ставрополе клип «Хулиган» - более 17 млн просмотров! Песня была записана в дуэте с другим кавказским исполнителем Султаном Лагучевым. Подробнее о совместных хитах Ислама Итляшева с Султаном Лагучевым читайте здесь.

Фото: СОЦСЕТИ. Исполнители стали снимать совместные клипы

- Ребята, наш трек «Хулиган» успешно ворвался в топ чарты! Это еще одна наша с вами победа. Спасибо верному слушателю, мы заряжены вас радовать постоянно, - написал исполнитель на своей странице в сети.

Фото: Личная страница героя публикации в сети. Ислам Итляшев женат, имеет роих детей

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что настоящее имя певца - Итляшев Хаджиислам Владимирович. Парень родился 5 октября 1991 года в Черкесске. У него смешанные корни - черкесские и кабардинские. Что касается личной жизни Ислама, он – женат. Причем, исполнитель кавказских титов – многодетный отец. У него трое детей: дочь Айла, сын Амиран, сын Хамид. Подробную биографию Ислама Итляшева читайте по ссылке.

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