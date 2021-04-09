Обнародован полный список террористов, готовивших теракт в Кисловодске

Задержанные хотели взорвать отдел МВД Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственное управление СКР по СКФО возбудило уголовное дело против 14 человек, причастных к организации террористической ячейки в Кисловодске. Следственный комитет России опубликовал полный список лиц, фигурирующих в деле.

В группировку входили 13 парней и одна девушка. Это Даниил Камнев, Сабила Мамедова, Тимурлан Гогуев, Гегам Ростомян, Амиль Газиев, Александр Баженов, Мурат Апсов, Рустам Аров, Исса Богатырев, Дмитрий Леденев, Гаджи Магомедов, Раджаб Магомедов, Абумуслим Фатуллаев и Иманали Хаджиев.

Религиозное объединение, не являющееся юрлицом, создал Гогуев в 2017 году. За четыре неполных года в нее вступали молодые люди с радикальными взглядами.

- В ходе собраний участников религиозного объединения они совершали умышленные действия, направленные на осуществление целей религиозного объединения, активно участвовали в его деятельности, что выражалось в проведении бесед и регулярных собраний в целях пропаганды деятельности запрещенного религиозного объединения, вербовке новых участников, распространении религиозной литературы, - следует из сообщения СКР.

Также стало известно, что Даниил Камнев и Сабиля Мамедова планировали 5 апреля взорвать отдел МВД по Кисловодску. Там отмечался один из участников группировки. В день исполнения задуманного их задержали.

- По местам жительства всех отмеченных лиц проведены обысковые мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъята запрещённая в свободном обороте религиозная литература и стрелковое оружие, а также компоненты для изготовления взрывных устройств, - сообщает следствие.

По факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям - "Организация и участие в деятельности экстремистской организации, приготовление к совершению террористического акта, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору". Производство начата на основе материалов УФСБ России по Ставропольскому краю, УФСБ России, центра «Э» ГУ МВД по СКФО и ГУ МВД России по Ставропольскому краю.