В Дагестане выявлена попытка хищения 50 млн рублей из казны Кулинского района

Бюджетные деньги пытались "увести" из казны района в Дагестане. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дагестане возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Попытка хищения бюджетных средств была совершена еще при бывшем главе администрации Кулинского района, Саиде Сулейманове, который скончался в прошлом году в возрасте 63-х лет. В должности главы он числился три срока подряд - с 2005 по 2018 год.

Так, следствие считает, что в 2010 году глава района и генеральный директор строительной организации заключили госконтракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству водопровода в селах Хосрех - Вачи Кулинского района Республики Дагестан. Сумма контракта составила более 32 млн рублей. При этом и глава района, и глава стройфирмы прекрасно знали, что средства на эти работы не предусмотрены бюджетом. Более того, на разработку проекта не было даже техзадания.

Выполнить условия контракта стороны не смогли и тогда директор строифирмы подал в суд с требованием взыскать с райадминистрации не только сумму контракта, но и неустойку на 21,5 млн рублей. Интересно в деле еще и то, что на суде адвокат, которая представляла интересы администрации, полностью согласилась с требованиям истца. В итоге летом 2017 года суд вынес решение о взыскании с администрации Кулинского района 53,8 миллионов рублей.

Обстоятельствами судебного дела заинтересовались следственные органы и сейчас правоохранители пытаются установить всех причастных к попытке хищения крупной суммы из районной казны.

- По делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление виновных лиц и привлечение их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

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