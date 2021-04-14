Подростку, танцевавшему лезгинку на Вечном огне, вынесли приговор на Ставрополье

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Суд рассмотрел дело о лезгинке около стелы "Вечный огонь" в селе Донское. На скамье подсудимых оказался подросток, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

16 января молодой человек, гуляя по парку в селе Донское вместе с друзьями, станцевал лезгинку около стелы "Вечная слава" памяти воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны. Свои развлечения группа сняла на камеру и выложила в сеть.

Парень ждал, что его похвалят. Однако его нашли неравнодушные (местные называют их "рукопашниками") и заставили извиниться. А потом против подростка завели уголовное дело по статье "Осквернение мест захоронения". Решение приняли после проверки правоохранительных органов. Дело находилось на контроле у прокуратуры.

- Подростка приговорили к 80 часам обязательных работ, - сообщила "КП-Ставрополь" старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Полина Пушкарная.

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