Цены на отдых в Домбае традиционно снижаются в конце весны. А что будет в сезоне-2021?

Домбай в апреле отличается красивыми горами, чистым и свежим воздухом, живописностью и возможностью активно отдохнуть Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Каждый год весной туристы охотно выбирают для отдыха Домбай - горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии. Это место считается одним из главных центров туризма, спорта и альпинизма на Северном Кавказе. Туда приезжают те, кто стремится к оздоровлению, любит активный отдых и ищет незабываемые впечатления на лоне дикой и необузданной природы.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ОТДЫХЕ В ДОМБАЕ 2021

Поселок Домбай находится в месте слияния трех горных рек - Аманауз, Алибек и Домбай-Ульген. Реки необыкновенно красивы. Там уже чувствуется дыхание гор. Уже видны снежные вершины, ведь расположен курорт на высоте 1 650 метров в межгорной котловине главного Кавказского хребта.

Домбай в апреле отличается красивыми горами, чистым и свежим воздухом, живописностью и возможностью активно отдохнуть.

Фото: Виктор ПОГОНЦЕВ, globallookpress.com

В разные месяцы весной Домбай может предложить различные виды отдыха, сначала горнолыжные развлечения, а уже в мае можно заняться пешим туризмом, времяпровождением на подъемниках, отдыхом на Северном Кавказе и альпинизмом. Отдых будет привлекательным для туристов, желающих увидеть большой контраст.

Особого внимания туристов заслуживают национальные блюда. Гости обязательно получат гастрономическое удовольствие, попробовав сочный шашлык, национальные хычины, горную форель на углях.

Гости обязательно получат гастрономическое удовольствие, попробовав сочный шашлык, национальные хычины, горную форель на углях Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Большой популярностью пользуется густой наваристый суп шорпа из барашка с картофелем и овощами. А утолить жажду поможет айран, местный кефир. Хорошо снимает проблемы после употребления горячительных напитков сусаб — это айран, разведенный водой. Кстати, некоторые кафе находятся рядом с речками и прудами с форелью. Посетители могут порыбачить, наловить рыбы себе на обед.

Повара заведения приготовят из форели по вашему желанию наваристую уху, запекут на мангале разными способами, пожарят в масле. Одним словом, выбор, где вкусно поесть в Домбае, огромен. Почти на каждой очереди канатной дороги есть кулинарные лавки. Некоторые гости специально поднимаются наверх, чтобы пообедать с видом на горы.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ В ДОМБАЕ В 2021 ГОДУ

Отмена авиасообщения с Турцией в апреле 2021 года поспособствуют увеличению туристического потока на курорты Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила начальник отдела развития туристско-рекреационного комплекса и курортов Минтурмола КЧР Ангелина Григорьева.

- В связи с объявлением о прекращении авиасообщения с Турцией мы прогнозируем прирост туристического потока примерно на 20% на майские праздники, - добавила Григорьева.

В целом, в 2021 году по прогнозам специалистов, поток туристов на курорты Карачаево-Черкесии вырастет на 12-13% - до 1,7 млн человек.

Тем временем туристов со всей страны волнует вопрос: не послужит ли большой спрос причиной подорожания отдыха в Домбае 2021.

Ситуацию «КП-Северный Кавказ» прокомментировал заместитель директора ООО Ставропольское бюро путешествий «Турист», старший преподаватель кафедры социально-экономической географии и туризма СКФУ Алексей Логачев:

- Цены на горнолыжные курорты уже повысились и не вчера. Из-за ограничения авиасообщения с Турцией повысился спрос и на отдых в нашем регионе. На майские каникулы на курорт планируют теперь приехать не только сами жители Северного Кавказа, но и гости из центральной России. Владельцы гостиниц подняли цены на проживание. Мало кто охотно принимает бронирование на короткие туры. Обычно в апреле-мае горнолыжный сезон заканчивается, начинается спад цен. Но в этом году из-за ограничения авиасообщения с Турцией, цены не снизятся, скорее всего. Конечно, это не везде. Есть немало добросовестных турагентов, у которых гибкая ценовая политика. И нынешняя обстановка не повлияет на повышение цен в их отелях. Однако большинство из них все же продолжат душить туристов ценами, - считает Алексей Логачев.

Фото: Виктор ПОГОНЦЕВ, globallookpress.com

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ОТДЫХ

Для того чтобы отдохнуть семьей из трех человек на курорте «Домбай», насладиться красотой дикой природы, подышать чистейшим горным воздухом, посетить старинные храмы и получить гастрономическое удовольствие от изобилиея национальных кавказских блюд, можно отправиться в тур на 10 дней. В среднем, такой отдых на каждого человека обойдется в 22900 рублей. В эту стоимость входит: проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами, 3-х разовое питание, услуги гида-экскурсовода, транспортное обслуживание на маршруте, экологический сбор заповедников, праздничный обед. Итог: 68 700 рублей обойдется 10-днейвный отпуск для семьи из трех человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что курорты КМВ могут предложить туристам в сезоне 2021

Свободных мест в санаториях и гостиницах КМВ остается все меньше [ПОДРОБНЕЕ ]