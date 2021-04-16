В Дагестане глава районной ветеринарии стал фигурантом уголовного дела за незаконно выписанную себе матпомощь

Начальник управления незаконно выписал себе помощь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Незаконно выписанная самому себе материальная помощь в 25 тысяч рублей стала причиной возбуждения уголовного дела в отношении руководителя ветеринарного управления Докузпаринского района Дагестана. Главу районной ветеринарии подозревают в служебном подлоге и растрате вверенного имущества с использованием своего служебного положения.

Следствие считает, что в декабре 2019 года подписал реестр на зачисление денежных средств работникам учреждения. В документе он указал, что ему положена материальная помощь за год в размере 25 430 рублей. При этом он знал, что выплаты ему не полагаются.

- На основании данного документа на расчетный счет руководителя ветеринарного управления незаконно перечислены указанные денежные, который присвоил и распорядился по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

После того, как материальной помощью самому себе заинтересовались правоохранительные органы, глава ведомства вернул их в казну.

Ранее «КП» писала, что Счетная палата Дагестана выявила нарушения на 870 млн рублей при реализации национального проекта «Образование». Так, проверка показала, что при строительстве школ в Теречном и Эндерей Хасавюртовского района были завышены объемы и стоимость работ на суму более 360 тыс. рублей и еще ряд других нарушений.

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