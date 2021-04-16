В Дагестане выявлены нарушения на 870 млн рублей по нацпроекту «Образование»

Бюджетные деньги расходовались не по назначению. Фото: Мария ЛЕНЦ

Счетная палата Дагестана выявила нарушения на 870 млн рублей при реализации национального проекта «Образование».

Так, проверка показала, что при строительстве школ в Теречном и Эндерей Хасавюртовского района были завышены объемы и стоимость работ на суму более 360 тыс. рублей.

Помимо этого, закупки в рамках проекта проводились по завышенной стоимости.

- При планировании закупок не качественно проведен анализ рынка, в результате чего завышена стоимость приобретенных товаров (работ, услуг) на общую сумму 22 589,2 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе Счетной палаты Республики Дагестан.

В данном случае, речь идет о приобретении оборудования для центра цифрового образования «IT- куб» на 1,2 млн рублей, спортивного оборудования для воркаут площадки на 9,8 млн рублей и интерактивных комплексов на 11,5 млн рублей.

Также республиканским минобром не был расторгнут контракт на поставку более трех тысяч ноутбуков, которые по своим характеристикам не соответствовали техзаданию. Сумма контракта составила более 115 млн рублей.

Выявлен и факт нецелевого расходования средств: выделенные деньги на проект «Успех каждого ребенка» потратили на ремонт четырех школ в Южно-Сухумске. В данном случае речь идет о сумме более 1,1 млн рублей.

Купленные за бюджетные деньги оптический рефлектомер и аппарат для сварки оптико-волоконного кабеля в рамках проекта «Молодые профессионалы» (общая стоимость более 18 млн рублей) так и не были доставлены по назначению - в колледж имени Р.Н. Ашуралиева и Дагестанский институт развития образования.

Об этих и других выявленных в ходе проверки нарушениях Счетная палата сообщит в республиканскую прокуратуру. Также о результатах доложат непосредственно главе Дагестана.

Ранее «КП» писала о том, что в Дагестане было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Попытка хищения бюджетных средств была совершена еще при бывшем главе администрации Кулинского района, Саиде Сулейманове, который скончался в прошлом году в возрасте 63-х лет.

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