Экс-сотрудников Минмолодежи Дагестана осудят по делу о мошенничестве на 1,8 млн рублей

В Дагестане суд рассмотрит дело о мошенничестве на 1,8 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане под суд пойдут двое бывших сотрудников республиканского Министерства молодежи. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и подделке официального документа.

По версии следствия, в декабре 2015 года и. о. начальника отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью и бывший и. о. начальника отдела профилактических программ и проектов представили в бухгалтерию документы о затратах по организации молодежного форума. На счет коммерческой фирмы были переведены 1,8 млн рублей.

Позже выяснилось, что таких затрат фактически не было. Глава фирмы, на счет которой поступили средства, перевел деньги на счета, которые ему указали обвиняемые. А себе, в качестве вознаграждения, оставил 6% от суммы.

- Похищенными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению, причинив министерству по делам молодежи Республики Дагестан имущественный вред в особо крупном размере. Принятыми в ходе следствия мерами обеспечено частичное возмещение ущерба, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

На данный момент дело о мошенничестве на 1,8 млн рублей передано в суд.

Ранее «КП» писала, что в Дагестане выявлены нарушения на 870 млн рублей по нацпроекту «Образование». Счетная палата намерена передать информацию о многомиллионых нарушениях в прокуратуру.

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