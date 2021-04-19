В Дагестане задержан действующий глава Цунтинского района

Шамиль Магомедов занимает должность главы района с осени 2018 года. Фото: страница героя публикациии в соцсети

В Дагестане сотрудниками правоохранительных органов задержан Шамиль Магомедов, действующий глава Цунтинского района республики. Задержание чиновника происходило при содействии сотрудников ФСБ в воскресенье, 18 апреля. Его подозревают в получении взятки.

- Уголовное дело в отношении главы Цунтинского района пока не заведено, - сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, добавив, что чиновник был задержан на двое суток.

В следственных органах Дагестана ситуацию с задержанием главы района официально пока не комментируют.

Шамиль Магомедов был избран главой района в октябре 2018 на очередной сессии Собрания депутатов. До этого он занимал должность руководителя отделения Пенсионного фонда республики по Цунтинскому району.

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