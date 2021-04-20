Что с глазом у Ислама Итляшева: певец рассказал, почему носит черные очки

Напомним, сценический образ кавказского певца состоит из кожаной куртки, черных водолазок и стильных черных очков Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Что с глазом у Ислама Итляшева. Поклонниц исполнителя хитов «Она любила розы» и «Хулиган» волнует вопрос, почему их любимый певец выступает в темных очках.

Напомним, сценический образ кавказского певца состоит из кожаной куртки, черных водолазок и стильных черных очков. Многочисленные комментария заставили Итляшева снять ролик из нескольких секунд, чтобы показать, в чем причина ношения темных очков:

– Думаю, теперь не будете задавать вопросов, почему я постоянно хожу в очках! – прокомментировал певец видео.

– Главное в людях - это его внутренний мир, его добрая душа. Ислам ты и без очков «огонь», – ответили ему поклонницы.

Чуть позже, в феврале Ислам решил «обнажить глаза» в клипе «Сердце не ревнуй»:

– Ловите очередную пушку. Название песни Ислам Итляшев «Сердце не ревнуй», – подписал певец новый хит.

Однако, вопрос, «что с глазом у Ислама Итляшева» продолжает звучать почти под каждым новым хитом. На днях певец вместе с напарником Султаном Лагучевым стали гостями программы на Первом канале «Привет, Андрей».

Многочисленные комментария заставили Итляшева снять ролик из нескольких секунд, чтобы показать, в чем причина ношения темных очков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Там ведущий шоу Андрей Малахов вернулся к этому вопросу, задав его Исламу. И поклонницы его творчества наконец-то услышали долгожданный ответ:

- У меня травма глаза. Железно в глаз залетело, как еще сказать, - поделился исполнитель кавказских хитов.

Кстати, на программе он также рассказал, что женился на своей возлюбленной в 20 лет. Сейчас супружеская пара воспитывает двух девочек и двоих мальчиков. Помимо музыкальный карьеры Ислам занимается сельских хозяйством.

- Полями занимаюсь кроме музыки. От деда остались земли, вот и занимаемся сельским хозяйством. Не хочу быть до мозга костей творческим, - признался Ислам Итляшев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что настоящее имя певца - Итляшев Хаджиислам Владимирович. Парень родился 5 октября 1991 года в Черкесске.

Итляшев женился на своей возлюбленной в 20 лет. Сейчас супружеская пара воспитывает двух девочек и двоих мальчиков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Знак Зодиака: Весы, знак восточного гороскопа: коза. Что касается национальности Ислама, то, по данным из открытых источников, у парня смешанные корни — черкес и кабардинец. Известно, что родители Итляшев тоже занимались творчеством: мама Ислама танцевала в фольклорном ансамбле «Кабардинка», а папа - в студенческие годы был солистом популярного в городе музыкального коллектива.

Ислам - обладатель главной кавказской музыкального приза «Серебряный кувшин», который получают лауреаты премии «Артист года Караево-Черкессии». Победитель был выбран по итогам смс-голосования телезрителей.

А недавно он вместе с другим кавказским исполнителем Султаном Лагучевым снял клип на песню «Хулиган». Премьера состоялась 25 февраля. Причем, сюжет видеоролика разворачивается на Владимирской площади в Ставрополе.

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