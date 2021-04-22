Похудевшая на 84 кг Ольга Картункова сорвалась с диеты

Ольга Картункова боится снова располнеть. Фото: личный архив Ольги Картунковой.

Звезда Высшей Лиги КВН из Пятигорска Ольга Картункова за несколько лет смогла совершить невероятное: она сбросила 84 килограмма, изменилась внешне и расцвела. Красавица с пышными формами очень много работала над собой и соблюдала жесткие диеты. Сейчас же Ольга сорвалась и боится, что снова начнет набирать вес. Причина срыва проста: в пандемию появилось больше свободного времени, которое звезда проводит на кухне, чтобы побаловать близких вкусными блюдами. Артистке совершенно не хочется, чтобы вес снова стал таким, как восемь лет назад.

Артистка считает, что нужно больше работать и реже бывать на кухне. Фото: личный архив Ольги Картунковой.

Своими переживаниями она поделилась с поклонниками в социальной сети Instagram, разместив фото приготовленных ею блюд. Она рассказала, что часто готовит вкусные и калорийные блюда, которые не может не попробовать. Ольга Картункова считает, что единственное спасение от этого - плотный рабочий график. Она даже готова обратиться к начальству с просьбой оставить ее без выходных.

- Кто психует на кухне в выходной? Это я. Наконец-то дрожжевое тесто, и чудесный оливковый хлеб получились. Остальное всё умела уже. Попрошу на работе: без выходных. Или формы вернутся в 2013 год. Семья скоро сбежит от меня с такими пристрастиями, - написала на своей странице в социальных сетях Ольга Кортункова.

Артистка сама печет хлеб для семьи. Фото: личный архив Ольги Картунковой.

Напомним, «КП-Северный Кавказ» уже рассказывала, как Ольга Картункова за десять лет изменилась до неузнаваемости — из толстушки превратилась в красавицу с вполне нормальным весом. Свои достижения артистка продемонстрировала поклонникам в Instagram, и подписчики признали ее победительницей популярного челленджа #10yearschallenge.

Звезда КВН изменилась за 10 лет до неузнаваемости. Фото: личный архив Ольги Картунковой.

Ранее Ольга Картункова раскрыла секрет своего фантастического преображения на встрече с фанатами в Ставрополе. Она призналась, что похудение стоило ей огромных нервов и подобного испытания она «врагу не пожелает». По словам актрисы, в метаморфозе нет никакого секрета: только сила воли и адская работа в зале и бассейне.

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