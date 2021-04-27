Из пай-мальчика в быдло: таксист со Ставрополья сел за убийство и изнасилование

Арцвик Степанян. Фото: СУ СКР по Ставрополью

Георгиевский районный суд закончил рассматривать уголовное дело Арцвика Степаняна. Его признали виновным по четырем статьям УК РФ, среди которых - убийство, изнасилование и нападение на следователя.

"КП-Ставрополь" узнала подробности криминального прошлого 27-летнего жителя Ставропольского края.

- Я с отрочества знаю Арцвика, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды" жительница Георгиевска. - Очень простой парень. Хорошо учился, метил в юристы и даже закончил местный колледж по этому профилю. Активистом был. Жена очень милая, свадьба - пышная. После брака пропал отовсюду, но насколько я знаю - у него есть ребенок. Ну все благополучно.

Душа Степаняна оказалась для всех потемками. В 2016 году, за пять дней до Нового года, счастливый семьянин пропал. Молодой человек поссорился с женой и не возвращался домой несколько дней. В один момент объявление исчезло: "Жив, здоров". Где был мужчина больше недели - не уточняют. Но ясно, что мужчина пропал по своей воле.

Поиски Арцвика Степаняна. Фото: "Поиск 26"

Степанян очень изменился после брака. Известно, что его юридическая карьера не задалась, и он подался в таксисты. Новые друзья слыли "сомнительными типами", а сам Арцвик из пай-мальчика превращался в "босяка и быдло", рассказывают местные жительницы. Они же отмечают, что у таксиста был особый стиль общения с клиентками: похабные шутки, приставания, дерзкие комплименты. На момент совершения преступлений жена уже ушла от Степаняна, забрав с собой их общего ребенка.

В 2019 году мужчина взял очередную пассажирку. Таксист поругался с 45-летней клиенткой и дважды ударил ее. А когда он осознал, что натворил и что женщина может снять побои - забил ее автомобильным ключом и буксировочным тросом. О пропаже жертвы заявила дочь. Через время был найден ее паспорт, а позже и мертвое тело. Степаняна задержали, против него завели уголовное дело.

Но потом следователь решил проверить фигуранта на другие преступления.

- Следователь СКР назначил генотипоскопическую экспертизу. После этого следователь-криминалист организовал проверку генотипа подозреваемого по имеющимся учетам. Генотип мужчины совпал с генотипом, выявленном в подногтевом содержимом жертвы сексуального насилия, - сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Потерпевшей оказалась 66-летняя пожилая женщина.

- В апреле 2018 года, где-то в шесть утра, потерпевшая шла на работе. По дороге ей встретился Степанян, который отдыхал с друзьями в бане. Он вышел на улицу подышать и напал на прохожую. Изнасиловал неподалеку, избил и бросил умирать. Женщину успели спасти, - рассказал источник "КП", знакомый с материалами дела.

Следственный эксперимент по делу Арцвика Степаняна. Фото: СУ СКР по Ставрополью

На допросах Степанян угрожал "заказать" старшего следователя следственного отдела по городу Георгиевск. И во время встречи с ним в изоляторе мужчина порвал постановление и ударил сотрудника в лицо. После инцидента тогда еще подозреваемый заработал новую статью.

По окончанию следствия его обвиняли в преступлениях, предусмотренных четырьмя статьями "Убийство", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Насильственные действия сексуального характера" и "Угроза убийством, с причинением вреда здоровью, совершенные в отношении должностного лица в связи с производством предварительного следствия".

- Обвиняемый как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания вину не признал. Однако государственный обвинитель представил суду неоспоримые доказательства виновности лица. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет и 15 дней в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, - передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

КСТАТИ

Когда "Комсомолка" начала разбираться в деле - корреспондент нашел еще одно уголовное дело Степаняна. В 2019 году его судили за кражу из гостиничного номера: мужчина в четыре утра проник в съемную комнату спящей женщины и вынес оттуда деньги. За 30 тысяч рублей жителя Георгиевска приговорили к штрафу в 120 тысяч. Который он до сих пор не отдал.

Также таксист остается должен по штрафу ГИБДД и кредиту. В общей сложности - около 25 тысяч рублей.

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