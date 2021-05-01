Кадыров провёл спарринг с бойцом UFC Чимаевым в честь дня его рождения

Кадыров поздравил ЧИмаева в октагоне. Фото: кадр видео.

Глава Чечни Рамзан Кадыров необычным образом поздравил с днем рождения Хамзата Чимаева, бойца UFC. Глава Чечни пригласил его на ночную тренировку в октагон. Как признался в соцсетях Кадыров, спарринг был лишь поводом, чтобы первым поздравить бойца с 27-летием.

- Сегодня ночью мы позвали Чеченского Волка Чимаева на спарринг. Скромный Хамзат и не подозревал, что тренировка в октагоне была всего лишь поводом, чтобы мы смогли самыми первыми поздравить его с днем рождения, - сообщил Кадыров.

Кадыров отметил, что побоксировать с чемпионом хотели бы многие фанаты и он, как поклонник, не смог упустить такую возможность.

- С большим удовольствием поздравляю моего дорогого брата с днем рождения. Чеченский Волк по-настоящему является ярчайшей звездой мировых смешанных единоборств, которая стремительно ворвалась в мир ММА. Еще полгода назад имя Хамзата было известно только в узких кругах, но теперь он один из самых узнаваемых и популярных бойцов на нашей планете! Я от всей души желаю Хамзату успехов в достижении поставленных целей в ММА и семейного благополучия! – сказал Кадыров.

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