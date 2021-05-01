Шестерых детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье, эвакуируют на лечение в Москву

В ДТП С КамАЗом пострадали 19 человек. Фото: предоставлено очевидцем.

Шесть детей и один взрослый из числа пострадавших в ДТП у поселка Ямки Грачевского района Ставрополья будут эвакуированы на лечение в Москву. К такому выводу врачи пришли во время консилиума, который состоялся с участием московских специалистов, которые прибыли сегодня в Ставрополь.

- Московские врачи отметили слаженность и выверенность действий врачей Ставрополья в оказании помощи травмированным. Они провели совместный консилиум о дальнейшей тактике лечения пациентов. В итоге принято решение о медицинской эвакуации в федеральные медицинские учреждения шестерых детей и одного взрослого, - сообщили в пресс-службе Минздрава Ставрополья.

Остальных пациентов продолжат лечить в краевом центре.

- Медицинская помощь им – на постоянном личном контроле министра здравоохранения Ставрополья Владимира Колесникова, - добавили в ведомстве.

Напомним, 30 апреля 2021 года в Грачевском районе произошла катастрофа, унесшая жизни пяти девочек в возрасте 12 – 13 лет. Дети ехали из соревнования по баскетболу из Астрахани в Черкесск на микроавтобусе. На трассе Астрахань – Ставрополь столкнулись три автомобиля: автобус с детьми, легковушка и КамАЗ. В результате пострадали 19 человек, пять детей погибли.

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